Le corps d'un garçon de 9 ans découvert

Un homme de 27 ans, connu pour des faits de «petite délinquance», a été placé mardi en garde à vue après la découverte la veille du corps sans vie d'un garçon de neuf ans dans le jardin d'une maison abandonnée dans le nord de la France. L'enfant portait des «traces de viol».

«La mère de l'enfant avait constaté la disparition de son fils en fin d'après-midi. Elle l'a cherché en vain avec des habitants du village» avant de prévenir les gendarmes, a indiqué le parquet local de Laon, dans le département de l'Aisne, limitrophe de la Belgique.

Son corps a finalement été retrouvé non loin de l'endroit où il habitait à Hérie-la-Viéville, «dénudé», avec «simplement des chaussettes et un tee-shirt remonté au niveau du cou». Il était dissimulé «sous des orties et une palette de bois» et «dans un endroit assez peu accessible» du jardin.

Vu en compagnie de la victime

La cause de la mort n'est pas encore connue. «Il y a un hématome important au niveau de la tête et il y a des traces de viol», a précisé le parquet. Le corps de l'enfant a également «été aspergé avec de l'hydrocarbure» et les enquêteurs ont constaté «un début de combustion des végétaux qui entourent le corps».

Un homme de 27 ans, habitant de ce village rural d'environ 230 habitants, a été interpellé à son domicile mardi matin. Il a été placé en garde à vue en fin de journée mardi. Une perquisition a eu lieu à son domicile.

De source proche de l'enquête, il a été vu en compagnie du garçon et d'un adolescent qui cueillaient des fruits dans le village. Il est connu pour des faits «mineurs» de droit commun et n'est pas inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. (ats/nxp)