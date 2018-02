Le car roule avec plus d'une tonne de neige

La police a été alertée samedi en début d'après-midi, indique-t-elle dimanche. Le car roulait en direction de Zurich. Lors du contrôle, la police a constaté que la neige sur le toit du véhicule pesait plus de 1600 kg et faisait plus de 40 cm d'épaisseur. Le chauffeur a dû enlever la neige et a été dénoncé à la justice.

La neige sur les véhicules peut constituer un danger pour les autres conducteurs, la neige pouvant se détacher par blocs. Les chauffeurs de cars, de camions ou de camionnette doivent donc libérer leurs véhicules de toute neige avant d'entamer leur course. (ats/nxp)