La police course un blindé sur une autoroute

Un engin blindé pris en chasse par la police sirènes hurlantes: les usagers d'une autoroute américaine ont eu droit mardi à une course-poursuite digne d'un jeu vidéo.

Le véhicule de transport de troupes couleur sable, dérobé par un soldat, a ignoré toutes les règles de circulation pour foncer à 65 km/h - la vitesse maximum permise par ses chenilles - sur les routes de Virginie (nord-est).

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk