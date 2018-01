La mère de deux ados handicapées en examen

La mère de deux fillettes polyhandicapées disparues depuis environ neuf mois à Nérac, en France, a été mise en examen vendredi pour homicides volontaires, a-t-on appris de sources proches du dossier. Leur disparition avait été signalée à la fin du mois d'avril par les services sociaux.

Lourdement handicapées, les deux soeurs de 12 et 13 ans étaient absentes de leur établissement spécialisé où elles étaient prises en charge depuis le mois de décembre 2016.

Une information judiciaire avait été ouverte le 11 juillet pour «délaissement de mineures de 15 ans» et la mère avait été placée en détention provisoire. Cette femme d'origine marocaine, âgée de 50 ans et qui élevait seule ses deux filles, avait dit les avoir confiées à un couple inconnu et qu'elles se trouvaient au Maroc.

Analyses ADN

Aucun élément tangible n'avait permis aux enquêteurs et au juge d'instruction de le confirmer. En septembre des fouilles avaient été menées au domicile familial, mais en vain.

Des traces de sang avaient toutefois été retrouvées dans une chambre. Des analyses ADN ont confirmé à la fin du mois de décembre qu'il s'agissait bien du sang des deux fillettes. (ats/nxp)