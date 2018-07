L'île de la statue de la Liberté évacuée

Plusieurs milliers de touristes ont été évacués du complexe de la statue de la Liberté mercredi à New York, jour de la fête de l'Indépendance aux Etats-Unis. Une femme, juchée en haut du piédestal de la statue, refusait de descendre.

Le Service des parcs nationaux n'a pas pu confirmer si la femme faisait partie d'un groupe de manifestants qui avait déployé une banderole portant l'inscription «Supprimez l'ICE» devant le piédestal de la statue.

Her name is Therese Patricia Okoumou.



She is the Black woman who protested migrant family separations by sitting at the foot of the Statue of Liberty.



She said she would not come down until "all the children are released."



