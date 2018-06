L'homme armé maîtrisé, les otages sont sains et saufs

«Deux otages, dont un était aspergé d'essence», ont été libérés, a précisé la préfecture de police. Le forcené était retranché depuis 16 heures dans un immeuble de la rue des Petites écuries, une rue animée du centre de Paris (Xe arrondissement), et les policiers de la brigade anticriminalité (BRI) ont donné l'assaut peu avant 20 heures.

«Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un déséquilibré aux motivations encore floues», avaient indiqué auparavant des sources policières.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a immédiatement salué l'efficacité des forces de police.

#Paris10 : l’individu a été interpellé et les otages sont hors de danger.

Je salue le professionnalisme et la réactivité des forces de police et de secours, en particulier la BRI de la @prefpolice et les @PompiersParis dont l’appui a été déterminant.