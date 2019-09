L'avocat suédois d'A$AP Rocky blessé par balle

La police suédoise a ouvert vendredi une enquête préliminaire «pour tentative de meurtre» après qu'un célèbre avocat pénaliste suédois, Henrik Olsson Lilja, connu pour avoir un temps défendu le rappeur A$AP Rocky, a été blessé par balle dans le centre de Stockholm.

.@asvpxrocky's lawyer Henrik Olsson Lilja, who defended the rapper's assault case last month, has reportedly been shot.https://t.co/jwSW7ImfqY