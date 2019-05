L'attaque au parlement, une affaire familiale

Jeudi, un député argentin a été blessé et son collaborateur tué par des tirs nourris. Vendredi, les enquêteurs privilégiaient la thèse du règlement de comptes familial: un des tireurs désapprouvait la relation sentimentale de sa fille de 24 ans avec la victime.

Juan Jesus Fernandez, surnommé «le Gitan», et José Navarro Cadiz, «l'Oignon», qui ont ont ouvert le feu sur le député Hector Olivares et son ami Miguel Yadon, ont été respectivement arrêtés à 300 km de Buenos Aires et en Uruguay, après avoir pris la fuite. Le premier, âgé de 42 ans a abattu Miguel Yadon car il réprouvait la relation que le haut fonctionnaire entretenait avec sa fille Estefania, selon la presse argentine.

Los involucrados en el crimen de Yadón y el ataque al diputado Olivares serían padre e hijo.

Juan Jesús Fernández tenía cuatro armas registradas a su nombre con la credencial vencida.

Una es calibre 44 mm, similar a la que se usó en el ataque a metros del Congreso. pic.twitter.com/Nmxz2QM2xW — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 9, 2019

Au lendemain de cette attaque sur la place du congrès, le député demeurait dans un état critique, dans un hôpital de la capitale argentine. Vendredi, il a été opéré une deuxième fois, mais l'intervention a dû être interrompue en raison de son état fragile. Miguel Yadon a quant à lui été tué sur le coup.

«L'affaire a été élucidée et nous confirmons qu'il ne s'agit pas d'un crime politique. La cible était Yadon. L'hypothèse (privilégiée) est une attaque à caractère privé», a déclaré la ministre de la Sécurité publique, Patricia Bullrich.

Six interpellations

Hector Olivares et Miguel Yadon marchaient sur la place située devant le parlement quand deux hommes installés dans une voiture ont ouvert un feu nourri en leur direction. Au total, six personnes ont été interpellées : outre les deux auteurs du crime, il s'agit d'Estefania Fernandez, de son compagnon Rafael Cano, ainsi que de deux autres membres de la communauté des gitans.

La police n'a eu aucun mal à retrouver la trace des principaux suspects, car Juan Jesus Fernandez a utilisé son propre véhicule pour se rendre sur les lieux du meurtre. (ats/nxp)