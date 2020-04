Jogging sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute

La police zougoise a dû mettre fin à la séance de jogging insolite et dangereuse d'un homme de 31 ans. Le coureur s'entraînait mercredi soir sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4, entre Rotkreuz (ZG) et Küssnacht am Rigi (SZ).

L'alerte a été donnée vers 18h30. La police a pu intercepter le joggeur et l'évacuer de l'autoroute.

Interrogé par les policiers, cet étudiant étranger leur a répondu que les séances de jogging le long des autoroutes étaient courantes et autorisées dans son pays. Il a reçu une amende d'ordre, indique jeudi la police zougoise. (ats/nxp)