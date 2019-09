«Je mangeais les vendredis soir avec les Chirac à la Mairie de Paris»

«Je dînais souvent avec Jacques Chirac et Claude à la Mairie de Paris, les vendredis soir» Catherine Fiankan-Bokonga, correspondante au Palais des Nations de France 24 et rédactrice en chef de Calvi Mag, a connu intimement la famille Chirac. D'abord grâce à son père, professeur d'Université et diplomate. «Jacques Chirac avait été présenté à mon père par Georges Pompidou. Ils sont tous les deux nés en décembre 1932».

Puis avec Claude, la fille cadette avec qui elle est liée d'amitié depuis l'enfance. «On s'est retrouvées ensemble, Claude et moi à l'Institut de La Tour à Paris, chez les bonne soeurs. On avait douze ans. Puis, on a été toutes les deux étudiantes à Assas. Nous sommes toujours en contat. Je l'ai vu l'an dernier à Genève où elle est venu représenter la Fondation Chirac».

Les vendredis soir, autour de la table des Chirac, Catherine se retrouvait souvent avec Claude et parfois d'autres camarades d'école. «Élue en Corrèze, Bernadette prenait le train pour s'y rendre. Chirac était pétillant, joyeux, plein d'humour, à l'écoute. Avec un bon coup de fourchette à table, avec une bière mexicaine près de son assiette».