Ingérable, une famille est menacée d'expulsion

«Pire que des cochons»: une famille britannique est menacée d'expulsion de Nouvelle-Zélande à cause d'un comportement jugé déplorable et qui a offusqué des habitants en général plutôt zen.

La famille d'une dizaine de membres s'est faite remarquer pour une série d'incidents survenus à Auckland et à Hamilton, localité plus au sud. Ils sont accusés de jeter leurs déchets n'importe où, d'agression, d'avoir mangé aux frais de la princesse et de comportements menaçants.

Le maire d'Auckland Phil Goff a mené l'offensive, demandant à la police d'agir. «Ces types sont des ordures. C'est des sangsues», a-t-il dit à la radio locale. «Si on dit une fois, j'ai trouvé un cheveu ou une fourmi dans mon plat , on vous croit mais à chaque repas, ils trouvent le moyen de ne pas payer. C'est un comportement de criminels. Ils sont pires que des cochons et je veux les voir mettre dehors».

Unruly tourists: Young British boy pulls the finger as locals lash out https://t.co/WZ2CTwM5fp — nzherald (@nzherald) 16 janvier 2019

Le gestionnaire adjoint de l'immigration de Nouvelle-Zélande, Peter Devoy, a déclaré que les membres de la famille avaient reçu un avis d'expulsion motivé par des «questions de moralité». L'une des Britanniques, une jeune femme de 26 ans, a reconnu mercredi devant un tribunal avoir dérobé pour 55 dollars néo-zélandais de marchandises dans une station-service.

Les médias néo-zélandais les suivent à la trace depuis la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo les montrant en train d'abandonner sur une plage des packs de bière, bouteilles vides et détritus divers. Sur la vidéo, on peut voir un enfant menacer de «casser la gueule» d'une femme qui leur demandait de ramasser leurs ordures.

D'après «Stuff Media», une des membres de la famille a frappé à coup de chaussure un journaliste qui venait lui poser des questions. L'un des intéressés a raconté au «New Zealand Herald» que la famille avait décidé de précipiter son retour en Grande-Bretagne. Il a ajouté être venu en Nouvelle-Zélande avec son frère, leurs conjoints et enfants respectifs ainsi qu'avec leur père et mère. (afp/nxp)