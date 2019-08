Incendie dans un appartement

Un incendie s'est déclaré jeudi vers 02h30 dans un appartement sur la route de Porrentruy à Courtemaîche. Le locataire de l'appartement a pu sortir de ses propres moyens mais incommodé par la fumée, il a dû être héliporté par la REGA vers un hôpital bâlois.

Les locataires de l'immeuble ont été contrôlés par le personnel ambulancier puis relogés provisoirement. Les investigations techniques sont en cours afin de déterminer les causes de l'incendie, indique jeudi la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

L'intervention a nécessité deux ambulances, deux patrouilles de police, 38 pompiers et 9 véhicules du SIS Basse-Allaine et du Centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP). Le maire de Courtemaîche s'est également rendu sur les lieux. Une déviation a été mise en place durant environ 3 heures.