Ils tuent une ado enceinte et lui arrachent son bébé

Trois personnes, dont une mère et sa fille, ont été inculpées jeudi par la police de Chicago en lien avec le meurtre d'une adolescente enceinte dont le bébé a été arraché à son ventre après sa mort.

Le corps de Marlen Ochoa-Lopez, 19 ans, a été retrouvé dans la nuit de mardi à mercredi, près de quatre semaines après sa disparition. La jeune fille a été étranglée à l'aide d'un câble, selon les autorités. L'adolescente, enceinte de neuf mois, avait été attirée dans une maison le 23 avril avec la promesse de recevoir des affaires pour bébé gratuites. Elle a été tuée puis son enfant a été arraché de son ventre, selon la police.

Clarisa Figueroa, 46 ans, et sa fille Desiree, 24 ans, ont été inculpées pour meurtre. Piotr Bobak, 40 ans, le compagnon de Clarisa Figueroa selon la police, a été inculpé pour avoir dissimulé le crime.

