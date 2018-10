Il voulait commettre un attentat au Congrès

Un homme qui voulait se faire sauter sur l'esplanade située près du Congrès américain, sans intention de blesser ou tuer d'autres personnes que lui, pour attirer l'attention sur une théorie politique, a été arrêté et inculpé.

Agé de 56 ans, Paul Rosenfeld a été interpellé mardi près de son domicile, situé au nord de New York, ont indiqué mercredi les service du procureur fédéral de Manhattan, Geoffrey Berman. En perquisitionnant son domicile, ils ont retrouvé un engin explosif de fabrication artisanale d'environ 90 kg.

Le suspect a avoué avoir prévu de se faire sauter sur le National Mall, la célèbre esplanade qui relie le mémorial du président Abraham Lincoln au Congrès américain sur la colline du Capitole, sans intention de faire d'autres victimes que lui-même, le jour du scrutin législatif national de mi-mandat présidentiel, le 6 novembre.

Il souhaitait, a-t-il expliquer, attirer l'attention sur le tirage au sort en politique, un mode de démocratie qui consiste à attribuer par tirage au sort les mandats et charges publiques. «S'il avait réussi, le plan de Rosenfeld aurait pu coûter la vie à des innocents sur place et causé des dégâts incalculables», a déclaré le responsable du FBI à New York, William Sweeney.

Il a été inculpé de fabrication illégale d'engin explosif et de transport d'explosif entre Etats, deux chefs d'accusation qui sont chacun passibles de dix ans d'emprisonnement. (afp/nxp)