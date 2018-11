Fusillade près d'un hôpital à Chicago

Plusieurs personnes ont été «touchées» dans une fusillade survenue lundi près d'un hôpital de Chicago, dont un policier qui se trouve dans un «état critique», a annoncé la police de cette métropole du nord des Etats-Unis. Des médias américains font état de deux morts, dont le tireur.

People evacuate a hospital in Chicago, where police say there are multiple victims, including a police officer, injured in a shooting. https://t.co/rQynwS67xF pic.twitter.com/f6h8LJFcYD — ABC News (@ABC) 19 novembre 2018

Il y a eu des «tirs (...) aux abords de l'hôpital Mercy», a tweeté le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi en appelant la population à éviter la zone. Il a fait état de «plusieurs victimes», dont un «agent de police» qui se trouve «dans un état critique». Transféré vers un autre hôpital, il reçoit selon lui, «des soins excellents». «Les policiers se livrent à une fouille méthodique de l'hôpital. Au moins un tireur potentiel a été touché», a-t-il ajouté.

A #ChicagoPolice officer has been shot in the active shooter incident at Mercy Hospital. He is in critical condition but receiving excellent care. Please send your prayers. pic.twitter.com/kFfMY1ZmF7 — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 novembre 2018

Officers are doing a methodical search of Mercy hospital. At least one possible offender is shot. Please avoid the area of 26th and Michigan — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 19 novembre 2018

Selon des témoins interviewés par les médias locaux, la fusillade a commencé devant l'hôpital vers 15H15 (19H15 GMT), et s'est poursuivie à l'intérieur du bâtiment. Un patient de 61 ans a expliqué sur la chaîne CBS News qu'une personne avait tiré dans le bâtiment. «Bang, bang, bang (...) il a effrayé tout le monde», a confié cet homme visiblement choqué.

Une employée de l'hôpital a raconté au Chicago Tribune que tout le personnel avait reçu l'ordre de se cadenasser puis de quitter les lieux. «Je ne sais pas ce qui s'est passé», a-t-elle ajouté en étant évacuée par bus. «On nous a dit de courir, alors on a couru.» Selon les médias locaux, plusieurs patients ont quitté les lieux, parfois en fauteuils roulants.

Chicago, la troisième ville des Etats-Unis, est gangrenée par une violence endémique, liée à la guerre des gangs et au trafic de drogues. En 2017, 675 meurtres y ont été enregistrés, plus qu'à New York et à Los Angeles cumulés. 2785 fusillades y ont également été recensés, selon les statistiques de la police locale. Mais la ville est loin d'être la seule à être endeuillée par des fusillades.

Selon le site Gun violence archive, 314 fusillades dites «de masse» - c'est-à-dire ayant touchés au moins quatre personnes - ont eu lieu depuis le début de l'année aux Etats-Unis. Ecole, lieux de culte... aucun site n'est épargné. Récemment, un ancien soldat a tué douze personnes dans un bar de Thousand Oaks en Californie dans la nuit du 7 au 8 novembre. Un tireur a également tué onze fidèles dans une synagogue de Pittsburg (nord-est) le 27 octobre. La constitution américaine garantit le droit de porter des armes à feu et un tiers des foyers américains possèdent une arme. (ats/nxp)