Fusillade dans une université, deux morts

Deux personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, dont deux grièvement, lors d'une fusillade mardi après-midi sur le campus de l'université de Caroline du Nord, à Charlotte, ont indiqué les services de secours locaux.

Le pronostic vital de deux des blessés est engagé, ont précisé les secours, ajoutant que le bilan était encore susceptible d'évoluer. «Les lieux sont sécurisés. Une personne interpellée. Aucune raison de penser que quelqu'un d'autre soit impliqué», a tweeté la police de Charlotte-Mecklenburg, disant «inspecter un par un les locaux du campus».

«Le campus reste placé en confinement», a tweeté de son côté le service d'urgence de l'université après avoir invité les étudiants à «rester dans un endroit sûr». Selon des médias locaux, le suspect interpellé est un étudiant en histoire de 22 ans qui a abandonné les études qu'il suivait dans cette université.

Les deux personnes décédées sont des garçons âgés de 17 et 18 ans, rapporte par ailleurs une antenne locale de la chaîne Fox.

«Mes pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie, aux blessés, à l'ensemble de la communauté universitaire et aux courageux membres des services de secours qui sont intervenus», a réagi sur Twitter la maire de Charlotte Vi Lyles, «sous le choc».

(afp/nxp)