Fusillade dans une école américaine, un mort

Un lycéen de 18 ans a trouvé la mort mardi lors d'une fusillade qui a également fait plusieurs blessés dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver (ouest des Etats-Unis), a annoncé la police. Deux suspects, des jeunes scolarisés dans l'école STEM de la ville de Highlands Ranch (Colorado), ont été arrêtés sur le campus, a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif du comté de Douglas.

Après le drame, le shérif Tony Spurlock avait indiqué que «huit élèves», tous âgés de quinze ans et plus, avaient été hospitalisés après avoir été «blessés par balle» lors de cette fusillade, survenue à une dizaine de kilomètres seulement du lycée Columbine, théâtre de l'une des pires tueries de l'histoire américaine en 1999. Plusieurs des blessés se trouvaient dans un «état critique».

«C'est avec une extrême tristesse que nous confirmons qu'un élève de l'école STEM a été tué aujourd'hui», ont ensuite annoncé sur Twitter les services du shérif, sans communiquer de nouveau bilan. Plusieurs télévisions locales avaient indiqué peu avant qu'un des blessés était décédé.

It is with extreme sadness that we can confirm that 1 student at the STEM School was killed in today’s #stemshooting incident. The immediate family has been notified. Douglas County Coroner Jill Romann has not officially identified the student is stating it’s an 18 year old male.