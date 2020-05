Fuite de gaz meurtrière dans une usine indienne

Au moins cinq personnes ont péri et plus d'un millier ont été hospitalisées à la suite d'une fuite de gaz dans une usine chimique du sud-est de l'Inde, ont annoncé jeudi la police et une source officielle.

CM @ysjagan enquired about gas leak in #Visakhapatnam & directed district officials to take every possible step to save lives and control situation. Due to #gasleakage from LG Polymers plant created panic where many fell ill & treated at King George Hospital #AndhraPradesh pic.twitter.com/4wXzWsUqZl — Aneri Shah (@tweet_aneri) May 7, 2020

«Nous pouvons confirmer à ce stade que cinq personnes ont péri. Au moins 70 personnes sont dans un état inconscient dans un hôpital non loin, et dans l'ensemble, entre 200 et 500 personnes reçoivent des soins», a déclaré Swaroop Rani, une responsable de la police de Visakhapatnam, dans l'État de l'Andhra Pradesh.

Opérée par LG Polymers, l'usine est située en bordure de la ville industrielle et portuaire de Visakhapatnam. L'agglomération compte une population d'environ 5 millions de personnes.

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.



I pray for everyone’s safety and well-being in Visakhapatnam. — Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2020

Réaction chimique

Le gaz «avait été laissé là à cause du confinement. Cela a mené à une réaction chimique et de la chaleur est apparue dans les réservoirs, et le gaz a fui à cause de cela», a expliqué Swaroop Rani. L'Inde est actuellement confinée depuis fin mars pour lutter contre la pandémie de coronavirus. «Nous avons reçu un appel d'urgence de villageois autour de 03H30 du matin aujourd'hui (jeudi 00H00, ndlr). Ils disaient qu'il y avait du gaz dans l'air», a-t-elle poursuivi. «Nous sommes arrivés immédiatement sur place. On pouvait sentir le gaz dans l'air et il ne n'était possible à aucun d'entre nous de rester là plus de quelques minutes», a-t-elle décrit.

L'Inde a été le théâtre en décembre 1984 d'un des pires accidents industriels de l'Histoire, lorsque 40 tonnes de gaz s'étaient échappées d'une usine de pesticides de la ville de Bhopal (centre).

Quelque 3500 personnes avaient péri en quelques jours, principalement dans des bidonvilles situés autour de cette usine d'Union Carbide, et des milliers d'autres dans les années qui ont suivi. (ats/nxp)