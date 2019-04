Fuite d'ammoniac à Bell: 13 hospitalisés

Un accident chimique s'est produit mardi à Bâle dans une usine du transformateur de produits carnés Bell. La police parle d'une fuite d'ammoniac. 13 personnes ont été transportées à l'hôpital pour contrôle. Il n'y aurait aucun danger pour l'environnement.

Peu après 21 heures, des ouvriers travaillaient à remplacer la vanne d'une installation frigorifique dans un bâtiment de production situé dans le centre-ville de Bâle lorsqu'une «petite quantité» d'ammoniac s'est échappée, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi le ministère public à Bâle. Les travailleurs ont alors fui sur le toit de la halle. De là, ils ont été secourus par les pompiers à l'aide d'une échelle.

Selon le ministère public, qui s'appuie sur les conclusions de spécialistes, il n'y a aucun danger pour l'environnement. Les raisons de cet accident n'ont pas encore été élucidées, mais une enquête a été ouverte.

L'entreprise de transformation de viande Bell est présente dans une douzaine de lieux en Suisse dont Bâle. La ville abrite également son siège social. Le groupe qui compte des marques telles que Eisberg, Hilcona et Hügli emploie au total plus de 12'000 personnes dans 15 pays et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de quatre milliards de francs suisses. En 2019, l'entreprise célèbre le 150e anniversaire de son fondateur Samuel Bell. (ats/nxp)