Equateur: 18 morts dans l'incendie d'une clinique

Dix-huit personnes sont mortes et huit ont été blessées vendredi à Guayaquil, en Equateur, dans l'incendie d'une clinique spécialisée dans le traitement des addictions, ont annoncé les autorités. Selon de premières informations, l'incendie pourrait avoir été provoqué par des patients de la clinique dans laquelle ils étaient enfermés.

Le service de protection civile ECU-911 a annoncé dans un bilan révisé que 18 personnes étaient mortes, dont 17 asphyxiées à l'intérieur de l'établissement et un blessé décédé pendant son transfert à l'hôpital. Huit personnes ont été subi des brûlures des voies respiratoires et des inhalations de fumée et ont été hospitalisées, selon ce service.

L'établissement, spécialisé dans le traitement des addictions aux drogues ou à l'alcool, est situé dans une banlieue de Guayaquil, capitale économique de l'Equateur, dans le sud-ouest.

Pas d'autorisation légale

Raul Ledesma, gouverneur de la province de Guayas, a déclaré à la presse qu'entre 30 et 40 personnes se trouvaient dans la clinique au moment de l'incendie. Mais un survivant dont l'identité n'a pas été révélée a déclaré: «Au total nous étions 56 patients». «Près de la moitié a pu s'échapper. Ils ont cassé un mur», a-t-il dit à la presse.

Selon des informations des médias locaux, la clinique aurait fonctionné sans autorisation légale. Le gouverneur n'a pas confirmé s'il s'agissait effectivement d'une clinique clandestine.

Les autorités présument que l'incendie a été provoqué par des patients de l'établissement. Les pompiers «nous disent que (des patients) ont empilé des matelas et ont provoqué un incendie. C'était peut-être pour obtenir qu'on les libère, car ils étaient enfermés», a déclaré Tanya Varela, responsable de la police du secteur.

A la suite d'une opération lancée par les autorités, l'équipe de direction de la clinique a été appréhendée. «Les responsables ont été arrêtés. Nous ne permettrons pas que la mort d'innocents reste impunie», a déclaré le président équatorien Lenin Moreno sur son compte Twitter.

Mi abrazo fraterno y entrañable solidaridad con los familiares de las víctimas del fatídico incendio en Guayaquil. Los responsables ya fueron detenidos. No permitiremos que quede en la impunidad la muerte de inocentes. ¡El gobierno está con ustedes! — Lenín Moreno (@Lenin) 12 janvier 2019

(afp/nxp)