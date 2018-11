Elle frappe le gérant d'un McDo pour du ketchup

On ne plaisante pas avec le ketchup aux Etats-Unis. Une Californienne, estimant que l'on ne lui en avait pas suffisamment servi, a frappé et tenté d'étrangler le manager d'un McDonald's, a indiqué la police mercredi. Elle a été arrêtée et placée en détention.

Woman arrested for allegedly attacking manager after asking for ketchup at McDonald's in Santa Ana https://t.co/UtaHKenccK pic.twitter.com/gjFOUdBfQT — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 28 novembre 2018

La sauce est montée au nez de la femme de 24 ans après avoir passé commande au drive d'un McDonald's de Santa Ana, au sud de Los Angeles, le 27 octobre. Furieuse, elle est sortie de son véhicule et s'est ruée dans le restaurant par l'entrée du personnel pour agresser le responsable, qui lui faisait remarquer qu'elle n'avait rien à faire là.

L'incident, enregistré par une caméra de surveillance, a pris fin grâce à l'intervention d'un homme accompagnant la femme. «Elle était énervée de ne pas avoir eu assez de ketchup», a expliqué le porte-parole de la police de Santa Ana. «On voit de plus en plus de choses de ce genre», a-t-il ajouté. «Un homme qui voulait acheter un paquet de M&M's aux amandes a détruit un magasin 7-Eleven parce que sa carte de crédit ne passait pas».

(ats/nxp)