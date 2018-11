Deux condamnés à mort se tuent en prison

Deux assassins condamnés à la peine capitale, dont un tueur en série, ont été retrouvés morts ce week-end dans leur cellule, ont annoncé lundi les autorités pénitentiaires de Californie, qui ont ouvert une enquête pour confirmer qu'il s'agit bien de suicides.

Andrew Urdiales, un tueur en série âgé de 54 ans, a été découvert sans connaissance dans sa cellule vendredi à 23h15, et n'a pu être ranimé par les surveillants de la prison fédérale de San Quentin. L'ancien militaire américain avait été condamné le 5 octobre dernier à la peine de mort par un tribunal californien pour l'assassinat de cinq jeunes femmes entre 1986 et 1995.

M. Urdiales, qui était seul dans sa cellule, avait précédemment été condamné pour trois meurtres similaires dans l'Illinois à la peine capitale, une condamnation transformée en détention à perpétuité lorsque cet Etat a interdit la peine de mort. Une autopsie doit préciser les causes du décès mais «l'enquête a été ouverte pour suicide», soulignent les autorités pénitentiaires dans un communiqué.

Dimanche, c'est Virendra Govin, 51 ans, qui a été retrouvé sans vie dans sa cellule, où il était incarcéré seul. M. Govin avait été condamné à mort en 2004 pour l'assassinat de quatre membres d'une même famille dans la région de Los Angeles. Il était en attente d'exécution depuis janvier 2005. «Rien ne laisse penser à un lien entre son décès et celui d'Urdiales, précisent les autorités pénitentiaires, qui considèrent là encore être en présence d'un suicide.

Depuis le rétablissement de la peine de mort en Californie en 1978, 15 détenus ont été effectivement exécutés (13 en Californie, un dans le Missouri et un en Virginie). 25 autres se sont suicidés et 79 sont morts de cause naturelle, selon le communiqué. Au total, 740 détenus sont actuellement dans le »couloir de la mort" en Californie. (afp/nxp)