«Despacito» enlevé de YouTube: 2 pirates arrêtés

Deux jeunes hommes arrêtés en France soupçonnés d'avoir piraté la chaîne américaine Vevo sur YouTube en avril, occasionnant la disparition de plusieurs clips vidéos populaires dont le succès planétaire «Despacito», seront jugés en octobre à Paris, a annoncé vendredi le parquet.

Le 10 avril 2018, la chaîne Vevo, service de vidéos musicales de YouTube, basée à New York, avait été la cible d'une cyberattaque qui avait entraîné la modification et la défiguration de plusieurs clips et vidéos mis en ligne su la plateforme.

Les fans cherchant les clips de Drake, Katy Perry ou Taylor Swift avaient trouvé sur leur écran des messages dont «Palestine libre». La chanson «Despacito» de Luis Fonsi, la plus visionnée de tous les temps avec cinq milliards de vues, avait notamment été supprimée, remplacée par la photo d'un gang lourdement armé, portant des masques et une longue tunique rouge à capuche semblant inspirée de la série espagnole, gros succès de Netflix, «La Casa de Papel».

Deux Français de 18 ans

L'attaque, qui n'avait pas affecté la plateforme Youtube en elle-même, avait duré six heures et portait la signature d'un duo se présentant sous les pseudonymes «Prosox» et «Kurois'h».

Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire au titre de sa compétence nationale en matière de cybercriminalité, en collaboration avec les services du procureur du district de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr.

Les investigations ont alors «permis l'identification des deux individus agissant sous les pseudonymes de Prosox et de Kurois'h», a annoncé le procureur de Paris François Molins dans un communiqué. Les deux jeunes hommes, des Français âgés de 18 ans, sont déjà connus de la justice pour des faits similaires mais n'ont jamais été condamnés, a précisé une source proche de l'enquête à Paris. D'après un communiqué du procureur de Manhattan, ils se prénomment respectivement Nassim B. et Gabriel K.A.B.

Placés sous contrôle judiciaire

Présentés vendredi au parquet de Paris, ils se sont vu remettre une convocation à un procès devant le tribunal correctionnel de Paris prévu en octobre. Dans l'attente de cette audience, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Le parquet de Paris souligne au passage «la collaboration entretenue avec le parquet du district de Manhattan de New York dans le cadre de ses investigations». Le procureur de Manhattan a indiqué que ses services avaient «fourni un soutien crucial dans les investigations» dans le cadre d'un accord de coopération avec le procureur de Paris annoncé en novembre 2016. (ats/nxp)