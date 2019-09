Des prix anti-Nobel toujours aussi saugrenus

Invention d'une machine à changer les couches-bébés, études sur le plaisir qu'on prend à se gratter ou les vertus anti-cancer de la pizza: la cuvée 2019 des prix anti-Nobel jeudi a célébré des travaux scientifiques saugrenus, censés «faire rire puis réfléchir».

Biologie, économie, médecine, littérature, paix...: les dix catégories des Ig Nobel, surnommés les «anti-Nobel» fêtant cette année leur 29e édition, se veulent le pendant des vraies.

Chaque année, la joyeuse cérémonie, organisée par le magazine humoristique scientifique «Annals of improbable research» sur le campus de Harvard, à Boston, en présence de vrais lauréats du Nobel, s'accompagne de lancers d'avions en papier, de faux billets de banque, et de discours de lauréats limités à 60 secondes.

Volume de salive

Les études récompensées sont parfois anciennes: ainsi, cinq Japonais ont décroché le prix de chimie pour leur étude sur le volume de salive produit quotidiennement par un enfant de cinq ans, publiée en 1995. L'un de ses auteurs, Shigeru Watanabe, de l'université Meikai, devait assister à la cérémonie à Boston en compagnie de ses fils aujourd'hui adultes, mis à contribution pour l'étude il y a 25 ans.

Vertus de la pizza

Une équipe française, qui n'a pas pu faire le déplacement, a remporté de son côté le prix d'Anatomie, pour son travail sur les asymétries de température scrotale entre facteurs habillés et nus en France, publié en 2007.

L'un des auteurs, Roger Mieusset, est un expert réputé en médecine de la reproduction à l'université de Toulouse, inventeur notamment du «slip chauffant» qui peut faire office de contraceptif dans certaines conditions.

Machine à changer les couches-bébé

Et dans la catégorie Médecine, l'Italien Silvano Gallus a été récompensé pour plusieurs études du début des années 2000 sur les vertus sanitaires de la véritable pizza italienne, notamment face à certains cancers ou infarctus.

