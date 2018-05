Des parents obtiennent l'expulsion de leur fils

A 30 ans, il est temps de quitter le nid familial. C'est la décision d'un juge américain, qui a donné raison à un couple qui demandait l'expulsion de son fils de son domicile, ont rapporté mercredi les médias.

Mark and Christina Rotondo were forced to make the extreme move after their son Michael ignored multiple notices telling him to vacate, and declined financial help to him get settled into his own place. https://t.co/p4ptQsABqv