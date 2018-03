Choc frontal après un malaise au volant

Vendredi, vers 10h30, un automobiliste de 74 ans est entré en collision avec une autre auto à Domdidier (FR). Le septuagénaire, qui circulait sur la route Vy-d’Avenches vers Dompierre, a fait un malaise à la hauteur d'une station-service. Il a alors dévié de sa trajectoire sur sa gauche et percuté un véhicule venait en sens inverse, occupé par une femme de 27 ans et sa fille de 4 mois.

Légèrement blessé lors de ce choc frontal, l'homme a été acheminé à l’hôpital par une ambulance du Centre de Secours et d’Urgences du Nord Vaudois et de la Broye. Une seconde ambulance a été sollicitée afin de consulter la conductrice et son enfant, qui n’ont heureusement pas été blessées. L’une des voies du tronçon de route concerné a été fermée à la circulation pendant une heure, précise la police cantonale fribourgeoise. (jsa/nxp)