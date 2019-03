Brutal kidnapping d'un étudiant chinois à Toronto

La police canadienne s'est déclarée «très inquiète» dimanche du sort d'un étudiant chinois brutalement enlevé par trois hommes à Markham, dans la grande région de Toronto, et a rendu publiques des images de vidéo-surveillance des auteurs présumés de l'enlèvement.

Wanzhen Lu, 22 ans, a été enlevé pour une raison inconnue samedi soir dans le parking de son immeuble à Markham par trois hommes dont un était armé d'un pistolet Taser, a indiqué la police régionale de York, dans un communiqué.

Le jeune homme qui résistait a subi une décharge électrique et a été poussé dans une camionnette qui a pris la fuite. «La police et sa famille sont très inquiets sur son sort. Nous devons le retrouver le plus vite possible», a déclaré dimanche à la presse Andy Pattenden, porte-parole de la police régionale d'York.

ARMED KIDNAPPING - We need your help to locate 22yr-old Wanzhen LU, kidnapped by 3 masked men, one armed with a taser from an underground parking garage at 15 Water Walk Dr, Markham. Suspect van is black Dodge Caravan with stolen plate: CEAR350. Call 866-876-5423 x7541 with info pic.twitter.com/37bFP0jhb8 — York Regional Police (@YRP) 24 mars 2019

L'incident a été marqué par «un niveau de violence significatif», a-t-il ajouté en indiquant ignorer les motivations des agresseurs. Demandant l'aide du public pour retrouver le jeune homme, la police a rendu publiques des images de vidéo-surveillance des trois agresseurs, qui portaient des capuches et dont le visage n'apparaît pas clairement. Une quatrième personne était au volant de la camionnette, a-t-elle précisé.

ARMED KIDNAPPING UPDATE - 22yr-old Wanzhen LU was kidnapped just before 6pm yesterday from 15 Water Walk Dr, Markham. If you spot this wheelchair accessible Dodge Caravan with stolen plate:CEAR350 call 9-1-1 immediately. Click the link for more info --> https://t.co/vZdrW5pWgW pic.twitter.com/ffnqGH3lEw — York Regional Police (@YRP) 24 mars 2019

Le jeune homme est un ressortissant chinois étudiant à Toronto, a indiqué M. Pattenden, précisant que la police a contacté le consulat de Chine à Toronto et que la famille du jeune homme en Chine a été prévenue. (afp/nxp)