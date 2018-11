Au volant d'une limousine avec un kilo de coke

Jeudi en fin d'après-midi, la police a contrôlé une limousine. Elle a alors découvert que le conducteur au volant de la luxueuse voiture s'était vu retirer le permis, a-t-elle indiqué samedi. De plus, elle a trouvé environ un kilo de cocaïne à l'intérieur du véhicule.

Le Suisse de 31 ans a été arrêté. Lors des perquisitions qui ont suivi à son domicile et à son lieu de travail, la police a trouvé un autre kilo de cocaïne, environ 28 kilos d'amphétamine, plus de 5 kilos de haschich, 550 grammes de marijuana et plus de 4800 pilules d'ecstasy ainsi que l'argent. (ats/nxp)