Affaire de Ligonnès: la police fait chou blanc

BFMTV et «Ouest France» nous ont appris qu'une opération de police judiciaire avait eu lieu ce mardi matin dans un monastère du sud de la France, à Roquebrune-sur-Argens, et que cette opération était liée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Cet homme est le suspect numéro 1 dans le quintuple meurtre de sa propre famille survenu en 2011 dans leur maison de Nantes. Il reste introuvable depuis lors. En milieu de journée, les mêmes médias nous apprenaient que cette opération s'était soldée sans qu'aucune arrestation n'ait lieu.

A découvrir dans notre direct sur l’opération policière en cours dans le cadre de l’affaire Dupont de Ligonnes, dans un monastère du Var... pic.twitter.com/FjxAppiCMN — Arnaud Wajdzik (@awajdzik) 9 janvier 2018

A l'origine de cette opération, plusieurs témoins qui disent avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès début décembre à la messe du monastère de Saint-Désert-des-Carmes. La chaîne de télévision privée française M6 précisait, elle, que l'homme aurait été vu déguisé en moine.

URGENT INFO OUEST-FRANCE- DUPONT DE LIGONNES. Près de 7 ans après sa disparition, vingt enquêteurs de la PJ se déployent en ce moment autour d’un monastère à Roquebrune-sur-Argens. On leur y a signalé la possible présence du père soupçonné d’avoir tué sa famille en 2011 à Nantes. — Arnaud Wajdzik (@awajdzik) 9 janvier 2018

Xavier Dupont de Ligonnès, unique suspect de l'assassinat de son épouse et de ses quatre enfants, est le personnage central de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles de ces dernières décennies en France.

Les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, et de leurs quatre enfants âgés entre 13 et 21 ans avaient été découverts enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes (ouest) en avril 2011. Ils avaient été tués à la 22 long rifle, vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins deux balles dans la tête.

Plus de six ans après, et malgré près de 900 signalements et des milliers de procès-verbaux, l'énigme reste entière et le suspect, dont on ne sait pas s'il est encore en vie, reste introuvable.

Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès avait effectué plusieurs séjours à l'abbaye de Sainte-Madeleine dans le Vaucluse à la fin des années 80, en rupture avec le Vatican et où la messe est toujours célébrée en latin. Il avait été par ailleurs établi que l'homme avait passé la nuit du 14 au 15 avril 2011 à Roquebrune-sur-Argens, le site actuellement fouillé par les enquêteurs, quelques jours avant que les corps de ses 4 enfants et de sa femme ne soient découverts dans leur maison de Nantes.

