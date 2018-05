Accident mortel entre un motard et une voiture

La voiture circulait de Villars-Thiercelin en direction de Froideville et a terminé sa course encastré dans le Stand de tir de Froideville, alors que le motocycliste circulait, au même moment, dans la direction opposée. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Peu après l’arrivée de la gendarmerie sur les lieux, un témoin a découvert le motocycliste, inanimé, en contrebas d’un talus, dans un champ de colza. Les gendarmes ont immédiatement prodigué les premiers soins et tenté une réanimation jusqu’à l’arrivée du médecin du SMUR qui a constaté le décès du malheureux. Il s’agit d’un homme, âgé de 69 ans, domicilié dans la région.

Le conducteur et le passager de la voiture ont été légèrement blessés et en état de choc. Ils ont été pris en charge par une ambulance et conduit au CHUV. Une enquête a été ouverte par le Procureur de service, qui a été confiée aux spécialistes de l’unité de circulation de la Gendarmerie vaudoise.

La route a été fermée à la circulation pour les opérations de secours et d’enquête entre Froideville et Villars-Thiercelin jusqu’à tard dans la nuit.

Cet accident a nécessité l’engagement de trois patrouilles de la gendarmerie dont les spécialistes de la circulation, du SMUR et d’une ambulance. Le SDIS Lausanne est également intervenu pour extraire le véhicule encastré dans le stand de tir. (nxp)