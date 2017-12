A pied sur l'autoroute, elle meurt percutée

L'A2 a été complètement fermée en direction de Bâle. L'accident s'est produit près d'un restoroute, a indiqué un porte-parole de la police. On ignore pourquoi la victime se trouvait sur la chaussée. Son identité n'est pas connue non plus. Des informations supplémentaires devraient être fournies en fin de soirée.

La fermeture de l'autoroute a provoqué des perturbations et des bouchons. La durée de la fermeture est indéterminée.

Outre la voiture qui a percuté la victime, deux autres ont été impliquées dans l'accident. (ats/nxp)