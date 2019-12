A 28 ans, il s'exhibe devant des fillettes bernoises

La police bernoise a arrêté un homme qui avait approché des enfants et entrepris des actes exhibitionnistes à Kirchlindach, Zollikofen et Busswil bei Büren (BE). Le prévenu de 28 ans, appréhendé en novembre, a avoué les faits.

Les actes exhibitionnistes remontent à début septembre, ont précisé la police cantonale et le Ministère public compétent dans un communiqué ce mardi. A Kirchlindach et Zollikofen, l'homme avait apparemment à chaque fois abordé une fillette depuis sa voiture en se dénudant partiellement. A Busswil bei Büren, il se serait en partie dévêtu devant une fillette abordée près d'un immeuble.

Des investigations sont encore en cours, notamment pour savoir si cet homme est lié à d'autres forfaits du même type. La police n'a pas souhaité indiquer comment elle a réussi à retrouver sa trace. (ats/nxp)