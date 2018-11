A 11 ans, il tue sa grand-mère et se suicide

Un garçon de onze ans, qui refusait de ranger sa chambre comme on le lui demandait, s'est saisi d'une arme appartenant à son grand-père, a tué sa grand-mère d'une balle dans la tête puis s'est suicidé, selon des médias locaux en Arizona.

Yvonne Woodard, 65 ans, a été abattue alors qu'elle regardait la télévision avec son époux à leur domicile de Litchfield Park, au nord-ouest de Phoenix (sud-ouest des Etats-Unis). Le couple, qui avait la garde exclusive de l'enfant, avait passé la journée à lui demander de ranger sa chambre, ce qu'il avait obstinément refusé, a expliqué le grand-père à la police.

Boy, 11, shot grandmother, Yvonne Woodard, 65, in the head at their home in Litchfield Park, Arizona and then turned gun on himself After She Told Him To Clean His Room https://t.co/mL3sxQvjy3 via @MailOnline