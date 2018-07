8 morts lors du naufrage d'un véhicule amphibie

Au moins huit personnes ont trouvé la mort jeudi sur un lac du Missouri lorsque le véhicule amphibie, sur lequel elles avaient pris place, a fait naufrage. Sept ont été hospitalisés et plusieurs autres sont toujours portées disparues.

Trente et un passagers se trouvaient à bord de l'embarcation de tourisme qui voguait sur le Table Rock Lake, près de Branson, a rapporté le shérif du comté de Stone, lors d'un point de presse.

Vers 23h00 (heure locale), l'opération de secours était toujours en cours et des plongeurs s'activaient à la recherche des disparus. Selon les premiers éléments, le mauvais temps serait à l'origine de l'accident.

La tempête «est arrivée très vite», a affirmé par téléphone à l'AFP Rick Kettels, le propriétaire du Lakeside Resort, un complexe hôtelier sur les rives du lac. «J'ai vécu ici la plus grande partie de ma vie et je n'ai jamais vu une tempête aussi mauvaise», a-t-il déclaré, ajoutant que la météo locale n'avait pas averti de l'imminence d'une tempête. Il a tourné une vidéo depuis le rivage, montrant de grosses vagues s'abattant sur le ponton, avant d'apprendre qu'un bateau avait chaviré. «Vu les vagues, je ne pense pas que ce bateau ait pu avoir une chance», a-t-il dit.

BREAKING: This is video of what the waves were like on Table Rock Lake in Missouri tonight when the duck boat capsized. Man in this video says, “Never quite seen it this bad. Boats can’t get in. Boats can’t get out.” (Credit: Lakeside Resort) pic.twitter.com/HxB8aY2u0a

De gros orages ont éclaté en fin de soirée dans la zone de la catastrophe, d'après les bulletins météorologiques. Le navire - une sorte de véhicule amphibie - n'est plus remonté à la surface. Le lac de Table Rock est un lac artificiel situé juste au sud de la ville de Springfield, près de la frontière avec l'Arkansas.

Such a sad day in Missouri.???? There are at least 8 fatalities following a capsized "Ride the Ducks" boat in Branson. Official cause is unknown, however, radar indicated winds of over 50 mph around the time of the crash. As of 11 P.M.: crews are still on scene searching the water. pic.twitter.com/fm4Bib0RP9