5 morts après une explosion dans une usine

Asie Le bilan de l'explosion dans l'usine chimique chinoise a été revu à la hausse samedi, tandis que 28 personnes sont encore portées disparues. Plus...

Chine Le bilan de l'explosion dans une usine chimique chinoise est monté vendredi à 47 morts et 90 blessés graves. Plus...

Chine Jeudi, une importante déflagration s'est produite dans une usine dans l'est de la Chine. Il y a au moins 6 morts et 30 blessés. Plus...