5 migrants meurent en fuyant la police au Texas

Cinq migrants sont morts et d'autres ont été blessés dimanche dans un accident après une course-poursuite à grande vitesse avec la police aux frontières du Texas, ont rapporté les médias locaux.

Chevy Suburban crashes while US Border Patrol pursues in Big Wells, Texas speeding 100mph. 12 immigrants ejected on impact, at least 5 killed. Dimmit Co Sheriff says driver might be U.S. citizen, is in custody, has history with law enforcement. @FoxNews (photos: @KABBFOX29) pic.twitter.com/sv6ZI7VpMc