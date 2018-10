24 ans de prison pour l'incendie d'une mosquée

Un homme de 26 ans reconnu coupable d'avoir mis le feu à une mosquée au Texas en janvier 2017 a été condamné mercredi à plus de 24 ans de prison, a annoncé le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Marq Perez avait été reconnu coupable par un jury en juillet dernier de crime aggravé par une motivation à caractère raciste, pour avoir incendié le Victoria Islamic Center, une mosquée située à Victoria, au sud du Texas.

Marq Vincent Perez was just sentenced to over 24 years in prison for his attack on the Victoria Islamic Center. The #FBI investigated the hate crime aspect of Perez's activities and proudly partnered with @ATFHou @VictoriaPDtx @TxDPS to bring this case to a successful conclusion.