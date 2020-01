Sept jeunes interpellés pour des déprédations

A la fin du mois de novembre 2019, des dommages à la propriété avaient été causés au cycle d’orientation, au Podium et au parc des sculptures à Guin. La police cantonale fribourgeoise a pu identifier les auteurs, dont certains sont mineurs. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. Le montant des dommages s’élève à plusieurs milliers de francs, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise.

Durant le weekend du 22 au 23 novembre 2019, à Guin, des luminaires encastrés du cycle d’orientation, ainsi que des sculptures du parc des sculptures avaient été endommagés. Les auteurs n’avaient pas pu être identifiés. Les lésés avaient déposé une plainte pénale auprès de la police.

De 17 à 18 ans

L’enquête a permis de coordonner les interpellations de quatre hommes âgés entre 17 et 18 ans, domiciliés dans la région, au début du mois de décembre. Ces derniers ont été amenés au poste de police et placés en arrestation provisoire. Des enquêtes complémentaires ont révélé que trois autres hommes de la région, âgés entre 17 et 18 ans, étaient également impliqués. Ils ont tous reconnu les faits.

Au total, une vingtaine de lampes, environ trois sculptures ainsi qu’une vitre d’un panneau d’affichage ont été endommagées. Le montant des dégâts s’élève à plusieurs milliers de francs. Les trois personnes majeures, ainsi que les quatre personnes mineures seront dénoncées auprès des autorités compétentes.

Au cours de l’enquête, l’un des auteurs susmentionnés a également pu être confondu pour un autre dommage à la propriété commis dans un train entre Fribourg et Guin en 2018. Le montant de ce dommage s’élevait à plus de quinze mille francs. (comm/nxp)