Assurances complémentaires – Faites-vous rembourser vos cotisations sportives

On ignore souvent quelles prestations sont remboursées par notre assurance maladie. Or, les compagnies ont tout intérêt à ce que vous restiez en forme.

Économiser des centaines de francs n’a jamais été aussi simple. Si vous payez chaque année une assurance complémentaire, vous devenez certainement éligible pour un remboursement du coût de vos activités physiques et de bien-être. Pourtant, un grand nombre d’assurés ne profitent pas des avantages liés à leurs primes. Juste par ignorance. Alors, si vous n’aimez pas jeter l’argent par les fenêtres, vérifiez immédiatement votre couverture. Cela peut vous rapporter un joli pécule, selon le contrat que vous avez souscrit.

On ne va pas se mentir, plus la complémentaire est chère, plus vous aurez de chances de vous faire rembourser jusqu’à 50% de la cotisation à votre club de foot, de tennis ou de gymnastique. Idem pour une partie de votre abonnement de fitness. Dans des cas extrêmes, certaines compagnies vous permettent d’économiser jusqu’à 800 francs par an et par personne, si vous cumulez les activités.