Lutte contre le Covid-19 – «Faites vacciner vos enfants dès l’âge de 12 ans» Les deux vaccins autorisés en Suisse le sont désormais pour les 12-15 ans. Selon les autorités sanitaires, il est essentiel de franchir le pas. Patrick Monay , Mateus Carvalho

Une élève argovienne reçoit une injection contre le coronavirus, le 18 août dernier. En Suisse, 7,86% des 12-15 ans et 35,6% des 16-19 ans sont entièrement vaccinés. KEYSTONE

«Il faut vacciner tous les plus de 12 ans.» Antoine Flahault, épidémiologiste à Unisanté, n’y va pas par quatre chemins. Pour ce spécialiste, «il apparaît de plus en plus clairement que les pays les mieux armés pour affronter la pandémie de Covid-19 sont ceux qui ont atteint une couverture vaccinale très élevée».

Or 50,8% seulement de la population suisse est à ce jour entièrement vaccinée.

Un effort important est à fournir auprès des plus jeunes, estime la Commission fédérale pour les vaccinations. Le vaccin de Moderna a été autorisé pour les 12-15 ans il y a deux semaines en raison de l’évolution de la situation épidémiologique. Celui de Pfizer, lui, avait reçu le feu vert en juin déjà.