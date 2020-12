Art et coronavirus – Faites entrer les artistes chez vous Six bonnes idées pour rattraper les expos que vous avez ratées durant la deuxième vague. Annik Hosmann

Edward Hopper

Cette année, bien des gens ont dû se sentir comme la femme de la toile «Cape Cod Morning» d’Edward Hopper: nostalgique, elle jette un regard par la fenêtre. Des œuvres peu connues d’Hopper ont été exposées par la Fondation Beyeler à Riehen. «La pompe à essence» («Gas») est une des toiles ayant fait la célébrité d’Hopper. Si vous n’aimez pas les posters, il existe une planche à découper ornée de la pompe à essence.

Planche «Edward Hopper – Gas, 1940», 9fr.80, boutique en ligne de la Fondation Beyeler

Vincent van Gogh

Avez-vous raté le grand show multimédia «Van Gogh Alive» à la Maag-Halle sur les bords de la Limmat?

Eh bien, il y aura tôt ou tard une autre expo Van Gogh. En attendant, nous vous amenons à domicile l’impressionniste hollandais en pièces détachées, 500 ou 1000 selon vos talents. Encadrez le puzzle, vous voilà propriétaire d’un Van Gogh…

Puzzle «La nuit étoilée», Clementoni, 500 pièces, Piatnik, 1000 pièces, env. 19 fr.

Olafur Eliasson

Vous avez peut-être pu vous plonger dans l’univers d’Olafur Eliasson au Kunsthaus de Zurich. Et admirer une longue paroi couverte de notes, d’esquisses, de photos. Reflet de son studio berlinois, où se régaler prend (presque) autant de place que travailler. L’artiste y réunit son équipe pour manger et favoriser leur

créativité. Testez les idées «végés» de l’Islandais.

Studio Olafur Eliasson, «En cuisine», Phaidon, 2016, 100 recettes, env. 48 fr.

Annemarie Schwarzenbach

Elle n’a pas été ouverte longtemps, l’expo sur Annemarie Schwarzenbach et ses photos au Centre Paul Klee. Les musées bernois sont pour l’instant fermés, mais ce show devrait rouvrir et se prolonger jusqu’en mai 2021. Celles et ceux qui souhaitent se préparer à cette grande expo des clichés d’Annemarie Schwarzenbach et mieux comprendre son œuvre peuvent en savoir plus en lisant sa biographie signée Dominique-Laure Miermont.

«Annemarie Schwarzenbach ou le mal d’Europe», Dominique-Laure Miermont, Petite Bibliothèque Payot, 2012, env. 15 fr.

Rembrandt

L’Orient a inspiré et fasciné de nombreux artistes, dont le peintre hollandais Rembrandt. L’exposition «L’Orient de Rembrandt» du Kunstmuseum de Bâle en témoigne. Certes, le regard de Rembrandt dans ses autoportraits a de quoi inquiéter, mais lorsqu’on passe l’essentiel de son temps à la maison comme maintenant, un brin de changement au niveau des torchons à vaisselle ne mange pas de pain.

Torchons à vaisselle «Rembrandt/Selbstbildnis», 12fr.90 100% coton, boutique en ligne du Kunstmuseum de Bâle

Gustav Klimt

«Le baiser» de Gustav Klimt a été reproduit sur des parapluies, des tasses, des foulards ou des posters. L’exposition «À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka» du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne présentait une foule d’autres œuvres de Klimt ainsi que celles de ses collègues viennois Oskar Kokoschka et Egon Schiele. Aiguiser son regard sur Klimt demeure malgré tout possible en jouant au jeu de mémoire signé Mon Petit Art où figure «Le baiser».

«Le baiser», mémo, Bassins de Lumières, 40 images, env. 32 euros sur Culturespaces.com