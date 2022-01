Pas forcément besoin de souffrir – Faites comme les champions: ralentissez! Martin Fourcade s’entraînait les 86% du temps à basse intensité. Cela ne l’a pas empêché de devenir le biathlète le plus titré de l’histoire. Ce sont les vertus de l’entraînement polarisé, et les sportifs amateurs feraient bien de s’y mettre. Jean Ammann

Martin Fourcade, biathlète de légende: son palmarès prouve l’efficacité de l’entraînement polarisé. Eibner Europa

Stephen Seiler est considéré comme le père, ou le théoricien de l’entraînement polarisé. Il raconte cette scène: «Je courais en Norvège et j’ai vu, devant moi, une athlète qui figurait parmi les meilleures du monde. Je la connaissais, car nous l’avions testée quelques jours plus tôt au laboratoire. Quand elle est arrivée au pied d’une montée, cette femme qui était beaucoup plus entraînée que moi et beaucoup plus performante, s’est mise à marcher. Parvenue au sommet, elle s’est remise à courir.» Pour Stephen Seiler, qui était au début des années 2000 un jeune chercheur en physiologie du sport, c’est l’illumination, ce sous-bois norvégien sera son chemin de Damas: il va révéler au monde entier les secrets de l’entraînement polarisé.