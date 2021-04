Il faut préparer la ville de demain, celle de demain matin. On sait, les climatologues le disent, qu’elle sera beaucoup plus chaude. On sait aussi qu’il faudra faire preuve d’un peu plus de frugalité. Que nous passerons plus souvent nos week-ends au bas de chez nous que dans les capitales européennes.

Pour combattre les fournaises qu’on nous prédit, on ne va pas climatiser. Il faut planter des arbres et rendre les sols perméables. Les autorités le savent. Elles avancent lentement. Par indolence, mais aussi en raison de la complexité de la tâche. L’espace public est une denrée rare. Les multiples usagers se livrent à une concurrence farouche et le sous-sol est encombré de tuyaux. Pas facile de creuser une fosse pour planter un arbre.

Mais les collectivités publiques ne sont pas seules. La majeure partie du territoire appartient à des privés. Il est légitime de s’interroger sur l’usage qu’ils font de leur sol non construit. On pense aux cours des immeubles et, de manière plus générale, à ces bandes de terre qui bordent les bâtiments.

Aujourd’hui, beaucoup de ces lieux sont repoussants. Ils accueillent des parkings ou sont délaissés, justes bons à déposer les poubelles. En les verdissant, on pourrait en faire des îlots de fraîcheur et des espaces de délassement pour les habitants. D’autres villes, comme Bruxelles, ont compris l’intérêt, désormais stratégique, de disposer de ce potentiel de verdure.

La «Tribune» se propose donc de se pencher sur ces cours. Et d’interroger les possibilités qu’elles offrent. Les propriétaires ont un rôle à jouer, tout comme les habitants. À Genève, on n’a pas l’habitude de s’installer au bas de chez soi, d’y poser un pot d’herbettes ou un banc pour son chat. Mais les choses changent. Dans notre premier article, nous racontons comment des Genevois prennent l’initiative de s’approprier ces espaces. Dans l’idée d’y trouver fraîcheur et plaisir entre voisins.

