Défi de la semaine 5/7 – Faire une «turbo sieste», un challenge pas si évident Tout l’été, l’un.e d’entre nous relève un défi lié à un grand thème de société. Cette semaine, j’ai tenté de savoir si les «power nap» étaient si bénéfiques que certains le disent. Léa Selini

Je n’ai finalement pas si mal dormi sur les banquettes de la salle de pause de la rédaction. DR

Je n’aurai jamais cru que dormir pouvait être un défi. Lorsque je découvre l’intitulé du challenge de ma semaine, je trépigne. «Faire une sieste de vingt minutes par jour et analyser ses bienfaits et la tendance de la «power nap» en entreprise. Attention, tu devras trouver un nouveau lieu chaque jour.» Après mon défi consacré à l’application des mesures sanitaires dans les lieux publics, je me dis que celui-ci sera une sinécure. Je pense tout de même au fait que je ne fais jamais de sieste, mais qu’importe. Je me sens chanceuse.