Centres et pharmacies pris d’assaut – Faire un test Covid avant Noël tient de la mission impossible Les voyages et les fêtes de famille engorgent les centres de dépistage. Mais en payant de sa personne, il y a un petit espoir. Arthur Grosjean Benjamin Pillard

C’est la ruée dans les centres de test dans toute la Suisse avant les fêtes de Noël. (KEYSTONE/Michael Buholzer) keystone-sda.ch

Vous prenez l’avion à Noël et vous avez besoin d’un test PCR? Eh bien, si vous n’avez pas pris de rendez-vous longtemps à l’avance, mieux vaut vous appeler Ethan Hunt, le héros de «Mission impossible». Car décrocher un créneau avant les Fêtes et recevoir les résultats de son test dans les temps relève désormais de l’exploit.

Quand on regarde les disponibilités des centres de test sur la région lémanique, on constate rapidement le problème. À Lausanne, pas de rendez-vous possible au drive-in de Synlab avant le 28 décembre. Nous avons essayé de téléphoner. Les lignes étaient surchargées. Pour le centre de dépistage Labo MGD au Grand-Pont, aucun rendez-vous avant le 3 janvier 2022.