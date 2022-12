Consommation transfrontalière – Faire ses courses en France voisine coûte plus cher La Haute-Savoie, frontalière à Genève, est l’un des départements français où les prix des produits alimentaires et d’hygiène sont les plus élevés dans l’Hexagone, selon une enquête. Fabrice Breithaupt

L’inflation en France accentue l’«effet suisse» que subissent déjà habituellement les départements français limitrophes de la confédération. LUCIEN FORTUNATI

C’est une mauvaise nouvelle pour les Genevois faisant leurs courses en France voisine. Et plus encore pour les Français payés en euros. L’inflation a renchéri les prix des produits de consommation courante dans l’Hexagone en général, et dans les départements frontaliers avec le canton de Genève en particulier. C’est ce que révèle une enquête menée par France Info.

Tous les mois, nos confrères suivent l’évolution, département par département, du prix d’un panier de 37 produits du quotidien qu’ils ont établi en partenariat avec France Bleu et le cabinet d’études de marché NielsenIQ. But: «mesurer au plus près l’inflation sur le ticket de caisse», expliquent-ils. Parmi ces articles, en vrac: pâtes, riz, huile d’olive, café moulu, pain de mie, lait UHT, jus d’orange, steaks hachés surgelés, sauce tomate, thon, haricots verts, œufs, beurre, yaourts nature ou encore gel douche, papier toilette et dentifrice.

15% de hausse en un an

En Haute-Savoie, un tel panier coûte 105,66 euros, soit une hausse de 15,04% sur un an. Les trois produits qui ont enregistré la plus forte hausse sur douze mois sont le kilo de farine nature (premier prix) qui a explosé de presque 45%, la boîte de six steaks hachés (marque de distributeur) qui a bondi de près de 31% et le pack de douze rouleaux de papier toilette (premier prix) qui a grimpé d’environ 27%. La Haute-Savoie est ainsi l’un des départements de France où ce panier type est le plus onéreux.

Dans l’Ain, autre département frontalier de Genève, le même panier a augmenté de 14,49% à 101,32 euros. Le prix du kilo de farine a, ici aussi, explosé de près de plus de 43%, celui de la boîte de six steaks hachés de plus de 30% et celui du pack de douze rouleaux de papier toilette de plus de 27%.

Dans ces deux départements limitrophes au canton du bout du lac Léman, ces prix et leurs évolutions haussières sont supérieurs à ceux de la moyenne nationale. Le panier moyen français coûte en effet 100,72 euros, soit une progression de 14% sur un an.

Et ce n’est peut-être pas fini

C’est là la conséquence de l’inflation en France (+ 7,1% en octobre) qui accentue l’«effet suisse» que subissent déjà habituellement les régions françaises accolées à la Confédération. «Le panorama de l’évolution des prix du panier ressemble à celui de l’indice des prix par département: les prix augmentent plus fortement là où ils sont déjà élevés, moins rapidement là où ils étaient déjà faibles», note France Info.



À noter que c’est en Vendée que ce même panier coûte le moins cher (95,89 euros et + 12,56%). Et, sans surprise, c’est à Paris qu’il est le plus onéreux (120,16 euros à +15,66%).



L’augmentation des prix n’est pas finie. «On s’attend encore à des hausses au moins sur le premier trimestre», déclare à nos confrères Emmanuel Cannes, expert prix et inflation chez NielsenIQ.

