LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Faire revivre des espèces disparues?

LIVRES | Faire revivre des espèces disparues?

De Lionel Cavin et Nadir Alvarez. Depuis des millénaires, l’homme bricole les gènes des plantes et des animaux qui l’entourent grâce à la sélection artificielle. Aujourd’hui, d’autres procédés plus high-techs cherchent à recréer des espèces disparues.