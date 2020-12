Un kit par la poste Afficher plus

Trois ateliers sont disponibles jusqu’en mars 2021 et cela, même si la Maison Cailler à Broc peut à nouveau ouvrir ses portes au public et y réorganiser des ateliers traditionnels.

Le premier s’adresse aux familles (enfants dès 6 ans) et s’appelle «Plaisir chocolaté». Il dure une heure environ et coûte 37 francs par connexion.

Les deux autres sont plus longs (compter environ 2 h 30). Ils s’appellent «Cœurs moelleux» et «Bouchées de Noël» et coûtent 77 francs chacun. Attention, le dernier est un peu plus technique. Ils sont tous agendés plusieurs fois par semaine et disponibles en français, allemand ou anglais.

Dans tous les cas, la démarche est la même: on s’inscrit au moins sept jours à l’avance sur le site. Ce qui donne le temps à Cailler d’envoyer son kit par la poste. Il contient des ustensiles, un petit cadeau et le chocolat qui est la base de chacune de ces créations, ainsi qu’une petite liste de courses pour les ingrédients manquants. On reçoit ensuite les codes pour rejoindre la séance sur Zoom et on n’oublie pas de rassembler tout ce qu’il nous faut avant de nous connecter.