Les produits bios (3/5) – Faire du pain avec des techniques ancestrales Juliette Haenni et Léonor Després, boulangères et associées du Pain du Jardin, confectionnent des miches bios, locales, à fermentation lente et cuites au feu de bois. Marianne Grosjean

Les boulangères Leonor Despres et Juliette Haenni aux côtés de Yannick Dupraz. MAGALI GIRARDIN

En quoi diffèrent un pain bio d’un supermarché suisse et un pain bio sorti du fournil de Léonor Després et Juliette Haenni? Dans l’une des roulottes qu’elles ont investies à Corsinge pour leur boulangerie sous l’appellation Le Pain du Jardin, les deux trentenaires nous racontent. La farine, d’abord. «Nous achetons 16 tonnes de farine par an à Yannick Dupraz, qui travaille en agriculture biologique pour toutes ses céréales, comme le blé ancien, l’engrain (soit le nom suisse du petit épeautre), l’épeautre.»

Compost et transplantation fécale

Le paysan et meunier a été convié pour l’occasion et explique la spécificité de ses céréales. «Je soigne ma terre pour qu’elle soigne mes céréales», résume celui qui dit n’utiliser «aucun produit phytosanitaire» dans ses champs. Il ne laboure pas, ni ne met de compost importé sur ses semences. «Rajouter du compost, c’est un peu comme lorsqu’on doit subir une transplantation fécale: il faut qu’on soit tellement mal en point que son propre microbiote ne suffit pas pour relancer la digestion.» Lui, il mise sur la paille, qui, humide, va permettre aux sols de «créer leur propre compost», ce qui garantit «un sol vivant et en bonne santé».