Innovation autour du vin – Faire du cuir avec du marc La start-up Mondin élabore un «cuir» à base de marc de raisin et de biopolymères Cécile Collet

La matière créée par Mondin est souple et résistante comme du cuir, et peut prendre différentes teintes. DR

C’est comme faire du neuf avec du vieux. Rodolphe Mondin et Julien Houssiaux ont élaboré un «cuir» éthique et écologique à partir de marc de raisin. Les vingtenaires ont lancé Mondin en 2019 à Bordeaux, après des études à la Toulouse Business School.

«L’idée: valoriser une matière première locale considérée comme un déchet.»

L’idée de valoriser cette matière première locale est venue à Rodolphe Mondin à la suite d’un stage dans un vignoble du sud de la France, où il constate que le marc, considéré comme un déchet lorsqu’il n’est pas distillé en infime partie, est brûlé.

Horlogerie et maroquinerie

Composé «à 77% de ressources végétales» (marc et biopolymères), annoncent-ils sur www.mondin.io, leur textile est déjà utilisé par certaines marques d’horlogerie et de maroquinerie, et par des artisans locaux. Pour la suite, Mondin, sous l’aile de l’incubateur bordelais de start-up Bernard Magrez, vise l’industrialisation et le zéro carbone.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier la région de Lavaux, ainsi que l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.